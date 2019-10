La relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo è già finita? Ecco tutta la verità raccontata dall’influencer su Instagram.

Sono passate soltanto alcune settimane da quanto, in seguito ad una paparazzata, Taylor Mega e Giorgia Caldarulo hanno annunciato la loro frequentazione. Nonostante alcune critiche sul web, le due ragazze sembrano essere davvero molto affiatate ed unite più che mai. Tuttavia, stando a quanto segnalano i loro fan su Instagram, è da un paio di giorni che non appaiono più insieme sui social. È già finita? Ecco. L’influencer dice tutta la verità.

Taylor Mega, è già finita con Giorgia? Ecco la verità

Soltanto domenica scorsa si sono mostrate insieme in televisione. Nella terza puntata di Live-Non è la D’Urso, Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono fatte vedere insieme pubblicamente per la prima volta. Ebbene. Cosa è cambiato in questi ultimi giorni? Alcuni loro sostenitori hanno notato che, da un paio di giorni, non sono apparse più insieme sui social. È finita già tra di loro? La verità la racconta Taylor stessa. Che, su Instagram, ha spiegato di essere molto impegnata in questo periodo. E che, appena avrebbe avuto il giorno libero, lo avrebbe passato insieme a lei. Contenti?

