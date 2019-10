Si è immortalata stesa sul lettino per un massaggio, Taylor Mega, ma l’inquadratura della sua camera mostra un po’ troppo: ecco le immagini.

Sempre più sbalorditiva la bella Taylor Mega. Sembra più ‘piccante’ su Instagram. Se, infatti, pochissime ore fa, vi abbiamo parlato di una particolare confessione dell’influencer. Adesso, invece, vi parleremo di una bollente inquadratura della sua camera. È sempre molto impegnata, la bella Mega. Ogni sera, infatti, la giovane è ospite d’onore di diverse serate in discoteca. Invece ieri, ha voluto dedicare del tempo a se stessa. Dopo aver svolto la sua classica lezione di Kick Boxing, Taylor si è recato in un centro estetico della sua lombarda per sottoporsi ad un massaggio utile alle gambe e al Lato B. Ecco. È proprio in questo momento che l’inquadratura mostra ciò che non dovrebbe mostrare. Ecco di che cosa parliamo.

Taylor Mega, massaggio ‘particolare: l’inquadratura mostra troppo, Instagram diventa ‘bollente’

È un periodo davvero splendente per Taylor Mega. Non soltanto perché, a quanto pare, sembra che la giovane abbia trovato l’amore accanto a Giorgia Caldarulo, ma anche perché, dal punto di vista lavorativo, è davvero ricca di impegni. È sempre in giro per l’Italia per eventi mondani di cui è la madrina. È per questo motivo che, appena può, si ritaglia un po’ di tempo per se. È quello che ha fatto, come dicevamo precedentemente, proprio ieri mattina. Quando ha deciso di recarsi in un centro estetico di Milano per sottoporsi ad un trattamento ultra rigenerante. Tuttavia, mentre Taylor riprende il massaggio particolare al quale si sottoponendo, l’inquadratura della sua camera mostra un po’ troppo. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo:

Beh, si vede chiaramente. L’inquadratura del suo telefono finisce proprio sul suo Lato B. Insomma, una ‘visione’ che, senza alcun dubbio, non sarà affatto passato inosservata ai suoi sostenitori. In effetti, è praticamente impossibile.

