Spoiler Temptation Island Vip quinta puntata: una fidanzata fa un bagno ‘hot’ con il tentatore, il suo compagno si dispera nel villaggio.

Temptation Island Vip è giunto ormai alla quinta puntata. Il viaggio nei sentimenti delle coppie vip rimaste nei villaggi è giunto quasi alla resa dei conti finale. Cosa succederà nella quinta puntata? Dopo l’uscita di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, che hanno deciso di uscire insieme dal reality, come è successo anche ad Anna Pettinelli e Stefano Macchi, ora tocca alle tre coppie rimaste in gioco scoprire quale sarà il loro futuro. Ebbene sì, parliamo di Serena Enardu e Pago, Alex Belli e Delia Duran e Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma è stato pubblicato un video che racconta quale sarà lo stato d’animo di una delle coppie nella prossima puntata: ecco di chi parliamo e cosa succederà.

Temptation Island Vip spoiler quinta puntata: ecco cosa succederà

Temptation Island Vip sta per arrivare alla fine. Continuano le sorprese e i colpi di scena all’interno del reality sulle coppie vip, che man mano stanno decidendo cosa fare delle proprie storie d’amore. La quinta puntata sarà chiaramente dedicata alle 3 coppie rimaste all’interno dei villaggi, e la pagina Instagram del programma ha pubblicato un video di anticipazioni che riguarda una di queste. Si tratta della coppia composta da Pago e Serena Enardu. I due sembrano sempre più lontani, Serena continua la sua ‘vicinanza pericolosa’ al single Alessandro, mentre Pago, pur avendo stretto amicizia con Valentina, continua a soffrire nel vedere le immagini della sua donna così vicina a un altro.

Nella prossima puntata, Serena e Alessandro faranno un bagno ‘hot’ al mare, in cui non mancheranno carezze e avvicinamenti ‘pericolosi’, mentre dall’altra parte si vedrà un Pago completamente sciolto in lacrime, mentre guarda il panorama da solo. Gli stati d’animo dei due fidanzati sono praticamente opposti, a giudicare da queste anticipazioni, e la stuazione sembra ormai essere precipitata definitivamente. Ma cosa succederà nel dettaglio tra i due? Lo scopriremo lundì sera!

