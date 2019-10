Vieni da Me, Giancarlo Magalli racconta un incredibile retroscena su Raffaella Carrà: “Attualmente abita a casa mia”, la Balivo rimane a bocca aperta.

Giancarlo Magalli è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il conduttore ha raccontato la sua carriera e alcuni retroscena sul suo passato e sulla sua vita privata. In particolare la Balivo gli ha chiesto un commento sulle donne con cui ha collaborato e Magalli ha svelato un particolare retroscena su Raffaella Carrà: ‘Abita attualmente a casa mia’, la notizia lascia tutti a bocca aperta, ma ecco a cosa si riferisce il conduttore.

Giancarlo Magalli, il retroscena su Raffaella Carrà: ‘Abita a casa mia’

Giancarlo Magalli è un conduttore storico della tv italiana, scopritore di talenti, come è accaduto ad esempio con Simona Ventura, e volto molto apprezzato e amato della Rai. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, il conduttore ha parlato della sua vita e della sua carriera, in particolare è stato intervistato in merito al suo rapporto con le donne con cui ha lavorato. Da Raffaella Carrà a Heather Parisi, passando per la stessa Caterina Balivo, Magalli ha avuto al suo fianco le più belle e famose donne della tv. In particolare su Raffaella Carrà ha raccontato un particolare retroscena.

A quanto pare Magalli ha venduto alla Carrà la casa in cui abitava, dop avergliela affittata per un periodo. ‘Raffaella abita ancora a casa mia’, ha detto Giancarlo, lasciando a bocca aperta lo studio con questa ‘chicca’ sulla grande Raffaella. Un accenno anche alla questione con Adriana Volpe, pur senza mai nominarla direttamente, sulla quale Magalli ha semplicemente detto che nella sua carriera non ha mai avuto problemi con nessuna collega donna, se non con ‘una e mezzo’, riferendosi molto probabilmente a lei e poi a qualche piccolo battibecco con Heather Parisi, risolto senza grossi problemi.

Per rimanere aggiornato sui tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI