Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il giovane tronista Alessandro Zarino ha fatto una toccante confessione su suo padre.

Continuano le avventure del Trono Classico di Uomini e Donne. E, quindi, dei quattro tronisti rimasti nel programma. Nella puntata andata oggi, venerdì 4 Ottobre, abbiamo visto di quanto i quattro giovani ragazzi stiano andando avanti nelle loro conoscenze. In primis, Alessandro Zarino. Il bel modello napoletano, seppure quello più schivo e riservato rispetto all’altro tronista Giulio, probabilmente per la prima volta, si è aperto a 360° gradi. Tra l’altro, sappiamo che l’ex tentatore di Temptation Island non ha avuto un passato molto facile. Da piccolo, infatti, il napoletano ha vissuto in un riformatorio. Ma non solo. Ecco. A proposito di questo, Alessandro si è lasciato andare ad una drammatica confessione su suo padre. Ecco cosa ha dichiarato.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino e la confessione sul padre

È stato il protagonista indiscusso della puntata odierna di Uomini e Donne, Alessandro Zarino. Il bel tronista, durante un’esterna con una sua corteggiatrice, si è mostrato in una versione completamente inedita. Perché sì, è bello, muscoloso, con un sorriso irresistibile e tanto altro, ma il giovane non ha mai nascosto il suo passato davvero difficile. Lo ha annunciato senza alcun problema nel suo video di presentazione per il programma. E ne ha parlato apertamente in quest’occasione con la ragazza in questione. Stando a quanto riferito dal napoletano, il modella non ha vissuto un’infanzia difficile a causa dell’abbandono di suo padre. Tuttavia, nonostante questo episodio traumatico della sua vita, soltanto oggi Alessandro ha dichiarato di non provare alcun rancore verso l’uomo in questione perché, molto probabilmente, lui ha vissuto un’infanzia molto più difficile della sua. Insomma, delle parole che, senza alcun dubbio, hanno spiazzato completamente tutti. Ma che, d’altra parte, rappresentano appieno la maturità del giovane.

