Dopo la lite ad Amici Celebrities tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi, il conduttore ha rotto il silenzio sui social. Ecco il suo pensiero.

È iniziato da sole poche puntate Amici Celebrities ed ha catturato l’attenzione e la curiosità di tutti. La rivisitazione del talent show di Maria De Filippi, ora con protagonisti VIP, sta avendo un enorme successo. Tra i vari concorrenti c’è Filippo Bisciglia, noto presentatore di Temptation Island. Lo scorso sabato qualcosa è andato storto tra lui e Maria De Filippi: hanno avuto una forte discussione in diretta. La padrona di casa non ci ha visto più quando il conduttore ha lamentato delle “irregolarità” nella gara. A distanza di giorni di silenzio, finalmente Bisciglia ha parlato sui social. Ecco le sue parole.

Potrebbe interessarti anche:

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia e la lite con De Filippi: le parole del conduttore sui social

Dopo il litigio in diretta con Maria De Filippi, Filippo Bisciglia, concorrente di Amici Celebrities, ha postato un suo pensiero. Il conduttore televisivo ha scritto come didascalia di un post su Instagram:

“Nella vita non si smette mai di imparare, basta saper riconoscere i propri sbagli cercare di non ripeterli e chiedere scusa … ora Filippo sali su quel palco, ridi, sorridi DIVERTITI DIVERTITI DIVERTITI e prova a cantare al meglio … P.S. e soprattutto non rompere le palle”. Con le sue parole si capisce che è dispiaciuto per l’accaduto e promette di non “rompere più le scatole”: insomma, il volto famoso di Temptation Island ha capito di aver esagerato!