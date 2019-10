Antonella Clerici è stata la protagonista di una clamorosa e dura accusa social: ecco cosa è accaduto sul suo profilo Instagram.

Da quando il suo percorso lavorativo in televisione è stato ‘tragicamente’ interrotto, Antonella Clerici ha un po’ di tempo in più per se stessa, per la sua famiglia ed anche per i suoi followers. Come raccontato in un nostro recente articolo, in questo ultimo periodo, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è davvero molto attiva sui social. La dolce ‘Antonellina, infatti, non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Che, nonostante non sia più una presenza fissa in televisione, continuano ad ammirarla, apprezzarla e seguirla. Tuttavia, è sotto una delle sue recenti fotografie che la bella Clerici è stata protagonista di una dura accusa social. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Antonella Clerici, dura accusa social: cos’è accaduto

È stata particolarmente attiva su Instagram oggi, Antonella Clerici. Ebbene si. Stando a quanto si evince dal suo profilo, la sua giornata è iniziata davvero molto presto. Non a caso, all’incirca 10 ore fa, la bella conduttrice ha condiviso, con i suoi amati e numerosi sostenitori, una foto mentre è in treno. Uno scatto quotidiano, minimal e, soprattutto, davvero semplice. Che, nonostante abbia riscosso il solito successo da parte del suo pubblico, è stato oggetto di una dura accusa. Ebbene si. È proprio così. Dopo aver pubblicato suddetto scatto che, come sempre vi riproporremo in basso, la dolce ‘Antonellina’ ha dovuto leggere un commento leggermente spiacevole. Ecco la foto in questione:

Ve l’avevamo detto, non c’è nulla di ‘anormale’ in questa foto. Eppure, c’è chi, invece, ha notato un dettaglio. Ecco il commento in questione:

“Cos’hai fatto alla faccia. Non ti si riconosce più”, scrive l’utente in questione. Ecco. È proprio di questa di cui viene accusata Antonella. Ovvero, di aver fatto qualche intervento alla sua faccia. Ovviamente, la risposta della conduttrice non è arrivata. Ma, se ricordate bene, in passato la Clerici è già intervenuta.

