Autrice Rai arrestata per stalking: messaggi incessanti al politico fino a tarda notte; ecco cosa è successo e chi sono i protagonisti di questa vicenda.

Un episodio davvero spiacevole, quello capitato a Ettore Francesco Sequi, nuovo capo di gabinetto nominato da Luigi Di Maio, nel nuovo governo di Giuseppe Conte. Il politico è stato vittima delle incessanti attenzioni di Valentina Pizzale, autrice e sceneggiatrice Rai, col quale ha avuto una breve storia nel 2017. Una storia che è finita poco dopo ma, a quanto pare, la 41 enne non lo ha mai accettato. Sequi l’aveva già denunciata per via della sua insistenza: lo contattava a tutte le ore, anche a tarda notte, con messaggi spesso minatori. Oggi una nuova denuncia per l’autrice, che nonostante fosse indagata, non ha mollato la presa. Ecco cosa è successo.

L’autrice e sceneggiatrice televisiva Rai Valentina Pizzale è agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking. La donna non smetterebbe di inviare messaggi, spesso contenenti minacce, a Ettore Francesco Sequi, il diplomatico con cui ha avuto una relazione qualche anno fa. L’autrice non si sarebbe mai rassegnata alla fine della loro storia: da qui nasce la sua ricerca ‘ossessiva’ di tenersi in contatto con lui. Messaggi continui, anche a tarda ora di notte, che hanno indotto il politico a correre nuovamente ai ripari. Anche perché la donna lo ha spesso minacciato di rivelare in pubblico alcuni aspetti della sua vita privata; e non è il massimo per un uomo con un ruolo come il suo. La procura di Roma ha chiesto l’arresto ai domiciliari per Valentina, dopo l’integrazione di denuncia di Sequi, nella quale ha raccontato i dettagli del comportamento ossessivo della sua ex fiamma.