Bootcamp X Factor 2019, Sfera Ebbasta e quel battibecco con Malika Ayane in diretta.

Questa sera, 4 ottobre, va in onda in replica la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2019. La diretta è stata trasmessa giovedì su Sky Uno, ma questa sera si potrà vedere in chiaro quanto è successo. Senza darvi troppi spoiler su quanto accadrà nella quarta puntata di XF13, vi diciamo che sarà un appuntamento ricco di battibecchi, col pubblico che si scaglierà contro Samuel e anche diverse frecciatine tra Sfera Ebbasta e Malika. Proprio a tal proposito vediamo insieme cosa è successo.

Lite tra Malika Ayane e Sfera Ebbasta ai Bootcamp, i motivi

La puntata dedicata ai Bootcamp di X Factor 13 è stata piuttosto intensa e questa sera lo potrete constatare voi stessi in chiaro. Ad affrontare la selezione per gli Home Visit sono stati Samuel, con i gruppi, e poi Sfera Ebbasta con le Under Donna. Se il leader dei Subsonica ha fatto le sue scelte praticamente da solo (attirandosi anche urla e insulti dal pubblico) Sfera si è confrontato spesso con i suoi colleghi, almeno nella prima parte di selezioni. Ad un certo punto il rapper ha chiesto consiglio a “La mia amica bionda”, riferendosi a Malika che invece di aiutarlo gli ha risposto: “Ho la bocca cucita”. Certo, lo capiamo, la gara è praticamente dietro l’angolo e quindi bisogna tirar l’acqua al proprio mulino, ma in questa fase ci si aiuta ancora. Invece Malika ha detto no e Sfera si è un po’ risentito. Le risponde e Malika ribatte: “Cos’è ti metti a fare il bulletto di Cinisello con me?”. Sfera a quel punto la guarda senza dire niente e prosegue le sue selezioni. L’atmosfera tra i due però è abbastanza tesa e dopo poco scattano di nuovo i punzecchiamenti. “Vedrai quando sarai tu qua, ti farò sudare sette camicie”. E Samuel, cercando di smorzare dichiara: “C’è già tensione, durante la gara vedremo cosa succederà”.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI