Come finisce Rosy Abate 2? Il finale attesissimo della seconda stagione della serie tv di successo. Ecco le anticipazioni.

Venerdì 11 ottobre andrà in onda la quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2. Ebbene sì. la seconda stagione della serie tv dedicata alla regina di Palermo è giunta già alla conclusione. Un grande successo, anche per il secondo capitolo della fiction con protagonista l’amatissima Giulia Michelini. Ma come finirà Rosy Abate 2? Il finale di stagione si preannuncia scoppiettante. Se non temete gli spoiler, ecco per voi le anticipazioni trapelate sul web dell’ultima attesissima puntata della serie.

Come finisce Rosy Abate 2? La sfida nell’attesissimo finale di stagione

Manca poco al gran finale di Rosy Abate 2, il secondo capitolo della serie tv di successo di Canale 5. Il personaggio interpretato da Giulia Michelini è entrato ormai nei cuori di milioni di telespettatori. Che si chiedono se ci sarà una terza stagione della loro serie tv preferita. Nel frattempo, però, ci resta scoprire come finirà questa seconda, avvincente, stagione. La quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 andrà in onda venerdì 11 ottobre. Tutti i nodi verranno al pettine. Ecco le anticipazioni del finale: Rosy ha deciso di rapire Nina, gettandosi in una situazione davvero pericolosa. Nina non è solo la donna amata da sui figlio Leonardo, ma anche la figlia del suo acerrimo nemico Antonio Costello. E proprio per prevalere su quest’ultimo, Rosy metterà in atto un piano meticoloso, in gran segreto, senza coinvolgere nè il figlio nè l’ispettore Bonaccorso. Un piano che, quindi,porterà avanti da sola. La sfida finale tra i due rivali sarà da brividi. I rischi saranno tantissimi. Chi la spunterà?