Elena Santarelli presenta il suo libro in lacrime: “Fino a adesso ho mentito un po’ a tutti”, ecco il messaggio toccante della conduttrice.

Si chiama “Una mamma lo sa” ed è il nuovo libro in un’uscita di Elena Santarelli. La showgirl ha deciso di raccontare la sua storia attraverso le pagine di un libro, che ha scritto con non poca difficoltà. È il racconto del duro percorso affrontato dalla sua famiglia a causa della malattia del suo primogenito Giacomo. Un racconto che vuole regalare speranza a chi sta affrontando ancora questa dura battaglia. E che mira ad aiutare chi ne ha bisogno: il ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione Heal. Ecco le parole della Santarelli, che non nasconde l’emozione sui social, parlando del libro in uscita.

Elena Santarelli presenta il suo libro in lacrime: il messaggio da brividi su Instagram

Elena Santarelli ha presentato il suo libro attraverso le sue Instagram Stories. Video in cui Elena non nasconde l’emozione. “Mi è costata molta fatica scrivere questo libro. Determinati ricordi vorresti mandarli via, ma per raccontare la tua storia certi pensieri ritornano, e credo che non spariranno mai.” È con la voce rotta dal pianto che la showgirl racconta come sia stato difficile mettere su carta la sua storia. Il motivo principale per cui ha scritto il libro è per aiutare l’associazione Heal e il reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Bambin Gesù. Ecco le sue parole:

L’intero ricavato quindi andrà in beneficenza, al progetto Heal che fa ormai parte della vita della conduttrice. ” Fino alla fine delle cure di Giacomo, ho mentito un po’ con tutti, mostrandomi sempre sorridente e positiva, ma in realtà dentro ce’era qualcosa che dovevo tirare fuori: grazie al libro ci sono riuscita.” Elena spiega come nel libro abbia rivelato alcuni aspetti di questo periodo di cui nessuno è a conoscenza, forse neanche suo marito. Un libro in cui ci saranno capitoli molto forti, ‘come del resto è forte quello che abbiamo vissuto’. Un messaggio più che positivo, quello di Elena, che specifica come abbia rinunciato a tutti i diritti del libro: l’unico intento della conduttrice è fare del bene e regalare speranza: “La speranza in fondo al tunnel, come dimostra la mia storia, c’è e ci deve essere.”.