Elisabetta Gregoraci ha infiammato Instagram con un ‘buongiorno’ super hot: foto in intimo trasparente, corpo mozzafiato e fan in delirio per lei.

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più apprezzate e amate dal pubblico, soprattutto quello maschile. Bellissima e ironica, è stata la protagonista delle ultime edizioni di Made In Sud, fino alla passata stagione, quando ha lasciato lo show, condotto poi solo da Stefano De Martino e Fatima Trotta, insieme a Biagio Izzo. Oltre che per la sua bravura, però, Elisabetta viene apprezzata soprattutto per la sua bellezza e sensualità. Le foto hot che pubblica su Instagram fanno impazzire i fan, così come tutti gli scatti che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo non ha deluso le aspettative: la Gregoraci è in intimo trasparente e la foto ha mandato in delirio i fan.

Potrebbe interessarti anche:

Elisabetta Gregoraci, il ‘buongiorno’ è hot: foto in intimo trasparente, fan in delirio

Elisabetta Gregoraci sa come far impazzire i suoi fan. L’ex moglie di Flavio Briatore ha un corpo da urlo e lo ha sempre esibito senza problemi, in tv come sui social. Qualche ora fa ha deciso di dare il ‘buongiorno’ ai fan con uno scatto davvero mozzafiato, che mette in mostra tutta la sua sensualità. La conduttrice è in intimo, indossa infatti un body nero ricamato, che ha delle trasparenze sulla pancia, e dà risalto al suo decolleté semplicemente esplosivo. Anche le gambe statuarie della Gregoraci sono da urlo e la sua posa è super sexy.

‘Nessuno può mettere Baby in un angolo’, scrive la conduttrice nella didascalia, citando il famosissimo film ‘Dirty Dancing’. Elisabetta, infatti, è appoggiata proprio con la schiena sull’angolo della parete, e scherza su questa cosa. Immediata la reazione dei fan, con migliaia di like e commenti al suo scatto ‘hot’, tutti ovviamente di ammirazione per la sua incredibile bellezza e sensualità.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI