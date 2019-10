Emma Marrone ha ricevuto una splendida notizia dopo l’intervento in ospedale: ecco cosa è successo, gioia immensa per la cantante

Emma Marrone, dopo l’operazione in ospedale che ha tenuto tutti col fiato sospeso, arriva una bellissima notizia per la cantante. Sì, perché stando agli ultimi ‘report’ la sua canzone è tra le più passate in radio proprio nell’ultimo periodo. Attenzione, però, perché non è l’unica più ascoltate. Emma, infatti, divide il podio con Jovanotti ed Elisa. E’ comunque una grandissima soddisfazione sapere che il suo pezzo, quello che le ha scritto Vasco Rossi e che le ha regalato già solo per questo motivo tante emozioni, è anche molto ascoltato ed apprezzato. Chissà come avrà reagito alla notizia. Per ora, c’è un po’ di silenzio sul profilo di Emma. Un silenzio a cui non siamo abituati e che speriamo finisca presto.

Emma Marrone, dopo l’intervento una notizia fantastica

Sempre più in alto la canzone di Emma Marrone, Io sono bella. Adesso è quinta con la canzone scritta per lei, tra gli altri, da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Certo, è stato un periodo un po’ movimentato per Emma. Un’operazione che l’ha tenuta un po’ in pensiero, ma che poi ha affrontato con tutto il coraggio di una donna. “Devo chiudere i conti una volta per tutte con questa storia” scrisse su Instagram prima dell’intervento. I suoi fan rimasero un po’ col fiato sospeso, ma poi lei ha tranquillizzato subito tutti scrivendo, ad intervento finito: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”.

Per ora, si gode un magico momento in cui la sua canzone è tra le più ascoltate in Italia. Certo, sarà anche un periodo di convalescenza, ma presto sarà di nuovo al top e pronta per i prossimi impegni lavorativi!