James Franco nei guai: denunciato per molestie da due donne

James Franco è stato accusato di molestie da parte di due donnem ex studentesse. Ecco cosa è accaduto.

Uno degli attori più amato nel panorama cinematografico mondiale si trova nei guai. L’ANSA fa sapere che l’americano è stato denunciato, con l’accusa di “sfruttamento sessuale” da due ex studentesse della scuola di recitazione Studio 4. Non è il primo caso di presunte molestie in cui si vede protagonista l’attore americano. Già nel gennaio del 2008 l’attore sfilò sul red carpet per il movimento anti-molestie Time’s UP, come riporta Sky Tg 24, e fu accusato di essere ipocrita. Ecco cosa sta succedendo adesso al vincitore di due Golden Globe e Oscar di miglior attore.

James Franco nei guai: accusato di molestie da parte di due ex allieve