Domenica In, è una vera e propria doccia gelata per Mara Venier dopo questo colpo basso di Maria De Filippi: ecco cos’è successo.

Continua ancora la ‘querelle’ tra Mediaset e Rai. Ed, in particolare, tra due figure portanti delle rispettive aziende televisive. È passata circa una settimana da quando Milly Carlucci ha lanciato una diffida, poi smentita, a Maria De Filippi. E, soprattutto, ad Amici Celebrities. Secondo la conduttrice de Ballando con le Stelle, il talent di Canale 5 avrebbe copiato il format del programma di Rai Uno. Ecco. In seguito a questa diffida che, ripetiamo, la Carlucci ha voluto categoricamente smentire, è giunta la reazione della Rai. L’ospitata di Alberto Urso, prevista per la puntata di Domenica In con Mara Venier del 29 settembre, era stata bloccata dall’azienda di Viale Mazzini. Sarebbe proprio per questo motivo che, quindi, sarebbe arrivata anche la reazione da parte di Maria De Filippi. Ecco cos’è successo.

Domenica In, il clamoroso gesto di Maria De Filippi: doccia fredda per Mara Venier

“Ad ogni azione corrisponde una reazione”: è così che potrebbe essere interpretato il clamoroso gesto di Maria De Filippi verso Mara Venier e, soprattutto, Domenica In. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la regina di Mediaset, in seguito all’ospitata bloccata ad Alberto Urso, avrebbe rifiutato di chiamare nella puntata dello show di Rai Uno durante l’intervista di suo marito Maurizio Costanzo. A lanciare la ‘bomba’ è stato Dagospia. Stando, quindi, a quanto è riferito, sembrerebbe che ci sia stato un contatto e, quindi, un conseguente accordo tra la Rai e la De Filippi per far intervenire in diretta telefonica, per ben due volte, la conduttrice durante l’intervista di suo marito. Ma, a quanto pare, all’ultimo minuto, avrebbe rifiutato tale invito. Sarà realmente così?

Per ulteriori news su Domenica In –> clicca qui