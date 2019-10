Michelle Hunziker a 18 anni: spunta la foto con un ‘difetto fisico’ da paura, di cosa si tratta e cosa aveva combinato la bella showgirl

Michelle Hunziker è una della showgirl più ammirate del panorama televisivo italiano: un fisico perfetto e un viso che farebbe invidia anche ad un angelo. Con gli anni diventa più bella. Il suo sorriso continua a trasmettere energia e positività agli italiani adesso che è tornata a Striscia la Notizia. In realtà, a tal proposito, va ricordato che quest’anno ci saranno vari programmi da condurre per la bella svizzera: oltre Striscia, anche Amici Celebrities ed All Together Now, salvo sorprese. Insomma, ci sarà da darsi da fare. Ecco, adesso la vediamo così, sempre in forma ed impeccabile. Ma sul web sono spuntate delle foto in cui era molto, ma molto giovane e con un difetto che non potrebbe passare inosservato. E, infatti, lo evidenzia anche lei stessa nella didascalia su Instagram. Ma vediamo insieme di quale foto stiamo parlando.

Michelle Hunziker a 18 anni: quel difetto fisico che non passa inosservato

Beh, no! Non poteva passare inosservato quel sopracciglio così fine, quasi invisibile. E’ la stessa Michelle che lo sottolinea (divertita) nel post che ha appena pubblicato su Instagram.

Sempre di una bellezza fuori dal comune, sia chiaro, ma non si può negare che quelle sopracciglia avevano proprio qualcosa di molto strano. Ecco il messaggio della showgirl: “Buongiorno!!! Ecco il tipico ”troncietto” da post adolescente che ci crede un casino!🤣 qui avevo 18 anni, un po’ bruciacchiata dal sole ed erano gli anni novanta! Reduce dall’opera di un estetista “assassina” la quale ha pensato bene di togliermi tutte le sopracciglia!!!! Bacio grande a tutti voi e buona giornata!!”.

“Opera di un’estetista assassina”, così descrive la situazione imbarazzante in cui si trovava in quello scatto. Al di là di quello, però, nulla da ridire. Michelle era una ragazza spettacolare e adesso continua ad essere di una bellezza che si può dire fuori dal normale.