Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, spunta la foto di diversi anni fa: quanto si somigliano! Sono belle e una uguale all’altra, pazzesco!

Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti, sua figlia, si somigliano tantissimo. In realtà, Aurora è davvero un mix pazzesco tra papà Eros e mamma Michelle, eppure c’è chi sostiene somigli di più alla bionda showgirl svizzera. Ma abbiamo visto delle immagini a confronto? Ecco, è proprio Michelle ad accontentarci postando su Instagram una foto in cui c’è lei con sua figlia che aveva appena 13 anni: “E poi ho trovato anche questaaaaaaaa! Tenera Auri a 13 anni….notare le sopracciglia di Auri😅 erano come le mie prima che l’estetista “assassina” me le strappasse negli anni novanta…( poi non mi sono mai più ricresciute) 😱😱😱🤣🤣🤣 cucciola mia …ormai sei una Donna…”, questo il suo messaggio sul social network.

Com’era Aurora Ramazzotti da piccola?

Ecco accontentati da Michelle Hunziker in persona tutti i fan più curiosi che avrebbero voluto una doppia foto per confrontare mamma Michelle con sua figlia Aurora per come si presentavano qualche anno fa:

E i follower non perdono tempo nel commentare e dire la propria su questa foto: “Belleeeeee !! Attendo la sottile risposta di Auri adesso… Sottile come le tue sopracciglia.. “, si perché come ricordiamo Michelle ha pubblicato una foto in cui aveva 18 anni e delle sopracciglia sottilissima. Chissà, forse aveva litigato con l’estetista e le aveva fatto un dispetto. C’è anche chi scrive: “uguali!!!! Una bionda e una mora!”, oppure: “bellissime comunque Aurora e uguale a te”.

Insomma, che Aurora somigliasse tanto a mamma Michelle lo sapevamo bene. Lo possiamo vedere anche oggi ogni volta che la guardiamo. In ogni gesto, anche nel modo di parlare, Aurora somiglia molto alla mamma. Certo, diversi tratti sono anche di papà Eros ma… sarà il tocco femminile o qualcos’altro, ma la somiglianza con la Hunziker è davvero pazzesca.