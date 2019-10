I segni più fortunati in amore in questo weekend di ottobre: quali sono e chi dovrebbe uscire di casa per cercare l’amore.

Che ci crediate oppure no, l’oroscopo e i segni zodiacali, con l’influsso delle stelle possono in qualche modo “indirizzare” i nostri risultati lavorativi e amorosi. Per chi infatti crede nello zodiaco e nell’influenza che le stelle ci hanno dato quando siamo nati, ogni segno zodiacale ha una caratteristica diversa. Ma non solo. A seconda di come sono posizionate le stelle in cielo e di che pianeti stanno transitando nelle nostre costellazioni, le nostre giornate potrebbe cambiare in positivo o in negativo.

I segni zodiacali al top per l’amore

Per quanto riguarda l’amore poi ci sono segni zodiacali che, più di altri, in questo weekend potranno fare “scintille”. Quali sono i segni zodiacali più fortunati in amore per questo weekend di ottobre allora? Vediamolo insieme.

Vergine: pare che i nati in questo segno possano vedere davanti a loro un weekend molto interessante a livello amoroso. Venere sta infatti passando nella vostra costellazione e pare proprio che sia un’ondata positiva per chi non ha un compagno. Se siete single quindi uscite e vedrete che farete interessanti incontri. Se invece siete in coppia via libera a grandi progetti.

Acquario: è una weekend da dedicare alle coccole e all’amore. Sia per te stesso che per gli altri. Potreste pensare di fare qualche regalino a chi amate o, se siete, single, regalate qualcosa a voi stessi per aumentare l’autostima e vedrete che sarà più facile risplendere e farsi notare dagli altri.

Toro: nasce il primo quarto in Capricorno e questo è un elemento molto positivo per l’amore. Potrete dedicare nuova fiducia, spazio ed energie a questo sentimento. Sempre con la vostra tranquillità e pace che vi contraddistingue ovviamente.

