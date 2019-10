Pomeriggio 5, Ambra Lombardo mostra il suo nuovo seno: ecco com’è dopo l’intervento chirurgico al quale si e sottoposta una settimana fa.

Ebbene sì, dopo soli 5 giorni dall’intervento Ambra Lombardo è tornata in diretta a Pomeriggio 5 con qualcosa in più…Qualche taglia del reggiseno! La bellissima gieffina, fidanzata con Kikò Nalli, ha infatti rifatto il seno una settimana fa. A operarla è stato il professor Lorenzetti, spesso ospite nei programmi della D’Urso, che le ha permesso di sentirsi meglio con se stessa. Ambra ha deciso di ricorrere a questo intervento dopo un eccessivo dimagrimento. Siete curiosi di vedere com’è l’ex gieffina adesso? Ve lo mostriamo noi.

Ambra Lombardo mostra per la prima volta il suo seno nuovo: ecco com’è adesso

Tra gli ospiti in studio della seconda parte di Pomeriggio 5, oggi, c’era anche lei, Ambra Lombardo. La compagna di Kikò è fresca di intervento chirurgico al seno, che ha deciso di aumentare di qualche taglia. Il risultato lo ha mostrato per la prima volta in diretta dalla D’Urso. Anche se, la Lombardo si presenta in studio con un abito abbastanza accollato. Il motivo è molto semplice: la ragazza ha ancora la fascia post operatoria, essendo passata meno di una settimana dall’intervento. Ma niente paura: Barbara D’Urso ha saputo ‘fregarla’. E manda in onda il servizio in cui si vede il risultato dell’operazione:

Un risultato molto apprezzato nel salotto della D’Urso: Ambra ha ritoccato il suo corpo in modo moderato, senza eccedere. Le sue nuove ‘forme’ sono proporzionate al suo fisico, come spiega il dottor Lorenzetti. Non ci resta che attendere il pensiero di Kikò, che era inizialmente contrario all’intervento. Il parrucchiere gradirà la nuova versione di Ambra?