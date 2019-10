Pomeriggio 5, pesante lite tra Daniela Martani e Alessandro Cecchi Paone: lui se ne va, Barbara D’Urso infuriata, ‘Dovresti chiedere scusa’, scintille in diretta.

Pomeriggio 5 è uno dei talk più guardati della tv, durante il quale vengono trattati fatti di cronaca e attualità, oltre ad argomenti più ‘leggeri’, che spaziano dalla cronaca rosa al gossip. Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, c’è stato un acceso momento di confronto tra diversi ospiti, rispetto all’educazione alimentare. Alcuni personaggi del mondo della tv che hanno scelto di diventare vegetariani o vegani, si sono confrontati con chi invece fa una dieta onnivora. Scintille in particolare tra Daniela Martani e Alessandro Cecchi Paone: quest’ultimo ha improvvisamente abbandonato il collegamento, facendo infuriare Barbara D’Urso. Ecco tutti i dettagli del duro scontro.

Pomeriggio 5, il duro scontro il diretta tra Cecchi Paone, Daniela Martani e Barbara D’Urso

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 3 ottobre, ci sono stati momenti di grande tensione in diretta, quando Alessandro Cecchi Paone, da sempre sostenitore della dieta onnivora, ha pesantemente litigato con l’ex gieffina Daniela Martani, vegana doc. I due hanno avuto un acceso scontro, fin quando il gironalista ha abbandonato il collegamento, dicendo di non voler più discutere di scienza con la Martani. Il suo comportamento non è affatto piaciuto alla ‘padrona di casa’ Barbara D’Urso, che lo ha invitato a tornare e scusarsi.

Cecchi Paone è nuovamente tornato davanti alla telecamera, ma solo per ribadire le sue ragioni: ‘Siete voi a dovermi chiedere scusa per avermi fatto parlare di cose scientifiche con una come la Martani’. Pesanti le sue parole, dopo le quali Cecchi Paone è nuovamente andato via. Duro il commento finale della D’Urso: ‘Avrebbe dovuto scusarsi con me e con chi lavora per Pomeriggio 5, non con Daniela, se non voleva’. La D’urso ha spiegato il suo pensiero con un esempio: ‘Se io vado a cena da una persona e litigo con un commensale, posso anche andare via, ma prima mi scuso con il padrone di casa e lo saluto‘. Applausi per la conduttrice, che ha elegantemente voltato pagina dopo questo momento di tensione.

