Per la puntata odierna di Vieni da Me è stato presente nello studio televisivo Rocco Hunt: ecco il videomessaggio di suo padre che emoziona tutti.

Continua l’appuntamento con Vieni da Me. Ebbene si. È giunta al termine la messa in onda delle terza settimana dello show di Caterina Balivo. Proprio in questi istanti, infatti, sta andando in onda l’ultima puntata di questa prima settimana del mese di ottobre. Ospite eccezionale di questo appuntamento è Rocco Hunt. Il giovane rapper napoletano, nonché ex vincitore del Festival di Sanremo, si è lasciato andare ad una toccante ed emozionante intervista con la padrona di casa. Ha parlato davvero di tutto. Del suo esordio. Fino al suo attuale successo. Ma ecco un particolare momento che più ha emozionato di questa lunga chiacchierata.

Rocco Hunt, momento emozionante a Vieni da Me: il videomessaggio del padre

È giovanissimo, Rocco Hunt. Eppure, il rapper salernitano vanta un successo davvero incredibile. Sin dal suo esordio al Festival di Sanremo, il cantante ha riscosso un clamore davvero inaudito. Sarà perché, all’epoca, il suo singolo rispecchiava una realtà napoletana davvero crudele. Tuttavia, con il passare degli anni, il suo successo è aumentato sempre di più. Una cosa non è affatto cambiata: l’amore per la sua famiglia. Ed, in particolare, per il suo papà. È proprio lui, infatti, che ha voluto fare una sorpresa a suo figlio. Registrando, direttamente dalla città campana, un toccante videomessaggio. Suscitando, quindi, l’immediata reazione di Rocco ed anche del pubblico. Durante la diretta di Vieni da Me, il signor Giovanni, è questo il nome del padre del rapper, ha voluto dedicare delle dolci parole. Dichiarando che, sebbene da piccolo non volesse affatto che Rocco intraprendesse questa strada, adesso è il suo primo fan. Insomma, delle parole davvero incredibili. Che, com’è giusto che sia, ha suscitato l’immediata reazione di Rocco. Che, con occhi visibilmente lucidi, si è davvero emozionato.

