Ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque è Rodrigo Alves, il Ken Umano: ecco il suo dramma raccontato in diretta televisiva.

È appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Appuntamento che, come al solito, si è rivelato davvero imperdibile. In primis, per l’incidente accaduto a Barbara D’Urso pochi istanti prima di iniziare la diretta. Ma non solo. Perché, come al solito, la puntata di oggi ha offerto degli ospiti davvero incredibili. Ma, soprattutto, tematiche molto attuali. In particolare, parliamo della chirurgia estetica. Un argomento, come dicevamo, molto attuale, ma soprattutto molto frequente. Ecco. In studio, proprio in merito a questo, vi era anche Rodrigo Alves. Che si è lasciato andare ad una sconvolgente confessione. Ecco di che cosa parliamo.

Rodrigo Alves, la confessione choc a Pomeriggio Cinque

È stato definito il Ken Umano, Rodrigo Alves. Con la bellezza di 62 interventi, il 36enne ha voluto a tutti i costi assomigliare a Ken, il marito di Barbie. Ma, a quanto pare, qualcosa non è andato bene. Perché, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il giovane Alves ha dichiarato di non voler proseguire più con gli interventi. In effetti, ne ha subiti davvero tantissimi. E per questo motivo ha deciso di interrompere. “Ho cercato la perfezione in questi anni, ma mi sono reso conto che non esiste”, dichiara Rodrigo. Ma non è finita qui. Perché il brasiliano, come sottolineato da Barbara D’Urso, ha un vero e proprio problema al naso. Cos’ha? Come mostrato dalla foto in basso, Alves ha un vero e proprio buco all’interno del naso. Conseguenza assoluta, com’è giusto che sia, di tutti gli interventi chirurgici a cui ha voluto sottoporsi. Ma un altro intervento potrebbe risolvere la situazione? Assolutamente no. È questo che la dottoressa Pizzetti dice in diretta. Il naso di Rodrigo sta andando in atrofia. Ed procedere con un rinofiller andrebbe a peggiorare soltanto le cose.

