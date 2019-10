Stefano De Martino ha festeggiato i suoi 30 anni con un mega party in famiglia: ma i fan non possono fare a meno di notare un’assenza, ecco di chi parliamo.

Stefano De Martino ha festeggiato i suoi 30 anni. Ebbene si. Proprio ieri, il ballerino napoletano, presosi una pausa da Stasera tutto è Possibile, ha voluto festeggiare alla grande questo suo nuovo traguardo di vita. E così, con tutta la sua famiglia napoletana, sua moglie e la famiglia di lei, il giovane è partito sulla sua barca per organizzare un party davvero grandioso. Lo testimoniano, non a caso, le foto e video che, sia Stefano che Belen, stanno condividendo sui loro profili Instagram in queste ultime ore. Tuttavia, i fan del ballerino e, soprattutto, della coppia non ha potuto fare a meno di notare una particolare assenza. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Stefano De Martino, i suoi 30 anni: party in famiglia, ma manca qualcuno

Aveva meno di vent’anni Stefano De Martino quando ha fatto il suo debutto in televisione. Era l’anno 2009, infatti, quando il ballerino napoletano approdava per la prima volta nel mondo dello spettacolo. Sono passati circa 10 anni da quel momento. E Stefano ne ha fatta di strada, in tutti i sensi. Ballerino professionista, marito di Belen Rodriguez, famiglia modello ed eccellente conduttore. Insomma, una vita piena di soddisfazioni, questo c’è da ammetterlo. Sarà proprio per questo motivo che, per i suoi 30 anni, il ballerino ha voluto organizzare un mega party con tutte quelle persone che, in questi anni, l’hanno sempre supportato. In primis, quindi, la sua famiglia. E, in secundis, sua moglie e la sua famiglia. Questo è quello che traspare dalle ultime Instagram Stories dei due coniugi. Tuttavia, se si guarda con attenzione, non si può fare a meno di notare che, a queste festa, mancano due persone. Chi? Semplice: Cecilia ed Ignazio. Ebbene si. Per i 30 anni del ballerino, sua cognata e il rispettivo fidanzato non erano presenti. Cosa sarà accaduto?

