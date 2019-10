Taylor Mega infiamma Instagram con un mini abito indossato senza reggiseno: la bretella del vestito va giù e l’incidente hot è inevitabile.

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer infiamma quotidianamente Instagram con le sue foto hot e i video in cui mostra tutta la sua sensualità al mare, o magari in palestra. Ultimamente la sua vita privata è finita nell’occhio del ciclone per la storia con Giorgia Caldarulo e le polemiche che sono seguite, soprattutto da parte di Erica Piamonte, che evidentemente provava qualcosa di forte per Taylor e si è sentita tradita da questa sua nuova storia d’amore. Poco fa Taylor ha pubblicato un post su Instagram in cui è particolarmente sexy: l’influencer indossa un mini abito ed è senza reggiseno, la bretella scivola giù e l’incidente hot è servito.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega, abito senza reggiseno: la bretella scivola giù, Instagram diventa hot

Taylor Mega è sempre super sexy su Instagram. La sua personalità aperta e disinibita fa impazzire quotidianamente i fan. Anche poco fa Taylor ha pubblicato uno scatto ‘bollente’, che ha mandato in visibilio i suoi followers. L’influencer indossa un mini abito verde petrolio, con un cinturone in vita. Il vestito è davvero molto corto e mette in mostra le sue gambe da urlo, oltre che il suo decolleté esplosivo. La particolarità della foto è che Taylor è evidentemente senza reggiseno e lo dimostra una lieve trasparenza sul seno. La bretella dell’abito scivola giù e l‘incidente hot è servito.

La foto è davero super sexy e ha immediatamente scatenato la fantasia del pubblico maschile. L’incidente hot è mancato per un pelo, perché la bretella dell’abito si è fermata giusto un attimo prima di scoprire il seno di Taylor. Migliaia i like e i commenti allo scatto, soprattutto da parte di fan innamorati della bellezza e della sensualità di Taylor Mega.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI