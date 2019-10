Valentina Vignali fa il bagno nella vasca: è completamente nuda, Instagram si fa ‘hot’ grazie alle foto della bella cestista.

L’abbiamo conosciuta bene grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 16. Ma, sui social, Valentina Vignali era già una star. La nota influencer e cestista può contare su più di due milioni di followers, che la seguono attivamente su Instagram. E proprio sul social preferito dai vip, la bella Vignali ha regalato ai suoi fan alcuni scatti davvero ‘hot’. Scatti che difficilmente potevano passare inosservati. Valentina si trova in vasca da bagno, completamente nuda...La situazione si fa ‘bollente’. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato i fan.

Valentina Vignali completamente nuda: Instagram va in tilt

Valentina Vignali ha letteralmente alzato la temperatura su Instagram con alcuni scatti postati qualche ora fa sul suo profilo. L’ex gieffina si è mostrata senza veli, intenta a fare un bagno ricco di schiuma nella vasca di un hotel. Scatti davvero mozzafiato quelli della Vignali, che non sono passati inosservati. Guardare per credere:

Come si può ben vedere, Valentina è completamente nuda nelle foto postate su Instagram. Indossa soltanto una cosa: rossetto rosso, come scrive nella breve didascalia alle foto. Scatti davvero ‘bollenti’ quelli della cestista, che nella prima foto copre uno dei seni con una simpatica stellina. Il post, però, resta ‘bollente’. E in poco tempo ha ricevuto centinaia di commenti. Tutti volti ad esaltare la bellezza e sensualità della cestista. Che dire, Valentina Vignali non sbaglia un colpo!