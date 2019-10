Amici Celebrities, Ciro Ferrara si commuove in diretta: la sorpresa lo lascia senza parole, il retroscena sulla sua infanzia non passa inosservato.

Amici Celebrities è giunto alla terza puntata. Continua il grande successo della versione ‘vip’ del talent show condotto da Maria De Filippi, con i concorrenti rimasti in gara pronti a mettersi ancora una volta in gioco per evitare la doppia eliminazione di ogni puntata e arrivare dritti in finale. La terza puntata è cominciata da poco ed è stato grande protagonista finora Ciro Ferrara, che ha prima partecipato alla proibitiva ‘Prova Immunità‘, uscendone sconfitto, e poi ha ricevuto una fantastica sorpresa, che lo ha commosso: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Amici Celebrities, la sorpresa per Ciro Ferrara e quel retroscena sulla sua infanzia

Ciro Ferrara è stato grande protagonista della terza puntata, almeno finora. L’ex calciatore, che nel talent si è presentato per il canto, ha ricevuto la sorpresa di suo padre, che è arrivato all’improvviso in studio e lo ha abbracciato commosso. Momenti davvero toccanti durante l’incontro padre-figlio, con Maria De Filippi che ha letto una lettera per Ciro da parte del suo ‘babbo’. Il signor Ferrara si è detto orgoglioso e felice della carriera di suo figlio, e ha ricordato la sua infanzia, quando lo vedeva sempre con il pallone sotto il braccio, perché sperava di trovare una compagnia per giocare a calcio.

‘Non mi aspettavo che tu facessi questa grande carriera’ – ha detto il papà a Ciro Ferrara – ‘perché da piccolo eri scarso e i tuoi amici ti mettevano sempre in porta’. Il retroscena sull’infanzia dell’ex calciatore fa divertire tutto il pubblico, che certamente non si aspettava una cosa del genere, vista la carriera eccezionaleche poi ha avuto. Momenti di ilarità sono seguiti a questa ‘rivelazione’, perchè Ciro ha voluto specificare che giocava in porta solo perché era il più piccolo e non perché fosse scarso. Al termine della sorpresa, Ferrara e suo padre hanno duettato sulle note di ‘O’ surdato ‘nnammurato’, facendo cantare e ballare tutto il pubblico.

Per rimanere aggiornato su Amici Celebrities, CLICCA QUI