Amici Celebrities, Ciro Ferrara fa una confessione in diretta che sconvolge tutti i presenti: ‘Mi sto cac***o’ sotto!’, ecco cos’è successo.

Amici Celebrities è giunto alla terza puntata, e continua ad emozionare e divertire il pubblico. I concorrenti rimasti in gioco sono 8, quattro per squadra, e anche stasera si preparano ad affrontare le due manche della gara a cui seguiranno altrettante eliminazioni. Grande protagonista della prima parte della terza puntata è stato Ciro Ferrara, che ha prima partecipato senza successo alla ‘Prova Immunità’ e poi ha ricevuto la sorpresa del padre, che ha commosso e divertito tutto lo studio. Ma non solo. Il ‘cantante’ dei Bianchi ha anche fatto un’improvvisa confessione choc dopo una prova: ‘Mi sto cac**do sotto’, ha detto improvvisamente, ecco perché.

Amici Celebrities, la confessione ‘choc’ di Ciro Ferrara: ‘Mi sto cac**do sotto’, ecco perché

Amici Celebrities sta avendo davvero un grande successo, perché oltre a regalare divertimento e intrattenimento al pubblico, è una vera e propria prova dall punto di vista umano per tutti i protagonisti, che si stanno mettendo in gioco in attività che raprpesentano la loro passione, ma non il loro lavoro, rischiando anche qualche volta di fare qualche ‘figuraccia’. Lo sa bene Ciro Ferrara, che sta animando le puntate con la sua ‘verve’ ironica e la sua simpatia. Anche questa sera l’ex calciatore di Juventus e Napoli ne ha fatta una delle sue, facendo divertire tutto il pubblico.

Dopo aver cantato una canzone napoletana nel corso della prima prova, Ciro ha ricevuto il commento dei giudici, tra cui in particolare quello di Ornella Vanoni, che gli ha chiesto il motivo della scelta di cantare sempre in napoletano. La risposta è stata piena di orgoglio: ‘Sono napoletano e sono felice di portare la musica della mia città nel mondo’. Poi l’ex calciatore ha aggiunto che è sempre particolarmente emozionato quando si esibisce in studio, perché si era sempre chiesto cosa provassero i cantanti prima di salire sul palco: ‘Ora l’ho capito, e devo dire che mi sto ancora cac**do sotto!’, ha detto, scatenando le risate del pubblico e di MAria De Filippi.

