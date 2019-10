Amici Celebrities, Laura Torrisi scoppia in lacrime in diretta per la sorpresa di sua figlia: la piccola arriva in studio e commuove tutti.

Amici Celebrities è giunto al terzo appuntamento. Continua la gara per i concorrenti rimasti in gioco, quattro nella squadra Blu e tre nei Bianchi, dopo l’eliminazione di Ciro Ferrara a seguito della prima manche di questa sera. Appena dopo la prima esibizione della seconda manche, è arrivata una sorpresa per Laura Torrisi, che ha emozionato tutti, compresa la stessa attrice, che è scoppiata in lacrime: in studio è arrivata la figlia, momento di grande emozione per tutto il pubblico presente.

Amici Celebrities, Laura Torrisi scoppia in lacrime per la sorpresa della figlia

La seconda manche della terza puntata è cominciata con l’esibizione di Laura Torrisi, che ha cantato ‘Besame Mucho’, emozionando Platinette e un po’ meno Ornella Vanoni, che ha detto di averla trovata poco passionale. Subito dopo la sua prova, però, Maria De Filippi l’ha richiamata al centro dello studio e le ha mostrato uno zaino rosa, facendole subito capire che stava per ricevere una sorpresa dalla figlia, la piccola Martina, nata dal matrimonio con Leonardo Pieraccioni.

Momento di grande commozione quando in stuio è entrata la piccola, che ha abracciato la mamma ed è scoppiata a piangere per l’emozione. Stessa reazione ha avuto l’attrice, che alla vista della figlia non è riuscita a trattenere le lacrime, ed è corsa ad abbracciare la piccola. Tutto lo studio commosso per questo momento di amore infinito tra mamma e figlia. In lacrime anche Filippo Bisciglia e il giudice esterno Giulia Michelini, arrivata in studio per giudicare la terza prova della seconda manche. Dopo questo meraviglioso momento, Laura è tornata a posto insieme alla piccola, che è rimasta qualche minuto seduta vicino alla mamma.

