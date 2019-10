Amici Celebrities, la grande novità della terza puntata: una busta choc ‘cambia’ le regole del gioco, ecco cosa succederà.

Amici Celebrities è giunto alla terza puntata. Si fa sempre più dura per i concorrenti rimasti in gara, che anche nella terza serata vedranno la doppia eliminazione. Appena cominciata la puntata, però, Maria De Filippi annuncia una grande novità della serata: tutto è scritto in una busta, che ‘cambia’ le regole del gioco. Ecco di cosa si tratta.

Amici Celebrities, novità per la terza puntata: arriva la prova immunità

Amici Celebrities è giunto alla terza puntata e continua a confermare il grande successo delle prime due serate. Talento, incomprensioni, competizione, sono questi gli ingredienti di questa prima versione ‘vip’ del talent targato Maria De Filippi, che appassiona di anno in anno il pubblico. Tante le novità che ogni settimana si inseriscono nella gara. Per la terza puntata, la conduttrice ha subito annunciato la ‘sorpresa’ della serata. Si tratta di una prova immunità, che per la prima manche è stata riferita al canto, mentre per la seconda è rivolta ai ballerini. ‘Chi supera questa prova non è eliminabile anche se la propria squadra perde la gara’, ha spegato Maria De Filippi. Ma in cosa consiste la prova immunità?

Per i cantanti, nel mantenere perfetta l’intonazione sul ritornello di una canzone per 40 secondi. Niente di particolarmente difficile, penserete voi. E l’hanno pensato anche i concorrenti, tanto che in 3 si sono offerti di mettersi alla prova, rischiando, in caso di sconfitta, di vedere penalizzata la propria media voti di 1 punto. Francesca si candida per i Blu, Ciro e Filippo per i Bianchi. La cosa che loro non sanno, però, è che dovranno cantare tre canzoni di Al Bano, che entra in studio per ‘duettare’ con loro. Com’è finita? Beh, è facile da immaginare. Le canzoni di Al Bano sono davvero impossibili da cantare, infatti tutti e tre i concorrenti hanno perso la prova, e subiranno la penalizzazione prevista.

Per rimanere aggiornato su Amici Ccelebrities, CLICCA QUI