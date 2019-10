Amici Celebrities, i Bianchi perdono la prima manche: ecco chi è stato il primo eliminato della terza puntata del talent di Canale 5.

Amici Celebrities continua ad andare avanti con grandissimo successo. Il talent show che ha come concorrenti i personaggi del mondo dello spettacolo, è arrivato alla terza puntata e continua a regalare sorprese ed emozioni al pubblico. Come ogni sabato, anche questa sera ci sarà una doppia eliminazione, una per ogni manche. La prima è stata vinta dai Blu, che hanno quindi mandato in ballottaggio la squadra bianca: chi sarà stato il primo eliminato tra Pamela Camassa, Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese e Filippo Bisciglia? Leggete qui sotto e lo scoprirete.

Amici Celebrities terza puntata: Ciro Ferrara è il primo eliminato della serata

La terza puntata di Amici Celebrities è cominciata ‘col botto’. E’ arrivata infatti questa sera la novità della ‘Prova Immunità’, che ha dato la possibilità a chi la superasse di diventare ineliminabile. Nella prima manche ci hanno provato Ciro Ferrara, Francesca Manzini e Filippo Bisciglia, ma nessuno dei tre ha superato la difficile prova. Al termine della prima manche, dunque, tutti erano eliminabili, sia tra i Bianchi che tra i Blu. A vincere la manche sono stati questi ultimi, che hanno dunque mandato la squara bianca al ballottaggio per l’eliminazione.

Questa sera la prova per l’eliminazione è stata di tutta la squadra, con una classifica finale che ha decretato l’eliminato. Si è esibito prima Filippo Bisciglia, poi Ciro Ferrara, a seguire Pamela Camassa e infine Massimiliano Varrese. Al termine delle 4 esibizioni, la classifica ha decretato l’eliminazione di Ciro Ferrara, arrivato ultimo, dopo Massimiliano Varrese. L’ex calciatore si è detto felice di aver vissuto questa esperienza e ha ammesso di essere il meno forte della sua squadra. Emozionati i suoi compagni d’avventura e anche la ‘coach’ Giordana, che lo hanno salutato con parole di stima e affetto. Chi sarà ora il secondo a lasciare la scuola di Amici Celebrities?

Per rimanere sempre aggiornato su Amici Celebrities, CLICCA QUI