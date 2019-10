Chi è Romina Giamminelli: età e carriera della moglie di Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima Isola dei Famosi.

L’abbiamo vista spesso in tv durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ma non era tra i concorrenti. Parliamo della bellissima Romina Giamminelli, la donna che ha rubato il cuore a Marco Maddaloni, che del reality di Canale 5 è stato il vincitore.Il campione di judo, durante il percorso sull’isola, ha dimostrato di essere pazzamente innamorato della sua Romina, con cui fa coppia fissa dal 2009. Ma conosciamo qualcosa in più sulla vita privata e la carriera di Romina.

Romina Giamminelli ha 30 anni ed è nata a Napoli. La sua particolare bellezza però richiama chiaramente alle sue origini: Romina viene dalle Seycelles. Riccia e dagli occhi magnetici, la Giamminelli ha stregato tutti durante l’ultima edizione dell’ Isola dei famosi, quando era spesso ospite in studio per supportare il suo Marco. Col campione di judo, Romina vive una storia d’amore bellissima dal 2009. La coppia ha due figli: Giovanni, nato nel 2016, e Giselle Maria, nata nel 2018. I due sono diventati marito e moglie lo scorso settembre, dopo la proposta da brividi di Marco, durante una puntata dell’Isola.

Ma non tutti sanno che, prima delle ospitate a L’isola dei famosi, avevamo già visto Romina in tv: è stata una dei concorrenti di Pechino Express nel 2014. In coppia con Mariana Rodriguez, formavano la squadra de Le Immigrate.

Romina oggi vive a Caserta con la sua amata famiglia. Una famiglia di cui condivide foto e attimi anche su Instagram. Volete dare un’occhiata al suo profilo ufficiale? Ecco una foto, in cui Romina è davvero splendida: