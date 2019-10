Chiara Ferragni ha dato una splendida notizia ai fan: ‘Sono troppo felice’, l’annuncio poco fa su Instagram, ecco cos’è successo all’influencer.

Chiara Ferragni è un personaggio amatissimo sul web, seguito da milioni di persone, in Italia e non solo. La vita dell’influencer, moglie del rapper Fedez, è sempre sotto i riflettori, e non è esente da critiche, ma la cosa non sembra un problema per lei e la sua famiglia, che pubblicano su Instagram quasi ogni momento della loro vita quotidiana. In questi giorni Chiara è ‘sola’, perché Fedez è impegnato con le riprese del reality Celebrity Hunted, ma ha condiviso con i fan una bellissima notizia: l’annuncio è arrivato poco fa direttamente dal suo profilo Instagram. L’influencer si è mostrata davvero felice, ecco cosa succede.

Chiara Ferragni, l’annuncio su Instagram: splendida notizia per lei

Chiara Ferragni e Fedez formano una famiglia davvero invidiabile. I due si mostrano sempre felici e affiatati e cercano di trascorrere più tempo possibile insieme, soprattutto con il loro piccolo Leone. In questo periodo si rincorrono le voci di una eventuale gravidanza di Chiara, anche perché lei stessa ha più volte dichiarato di desiderare subito un altro figlio. Ebbene, poco fa l’influencer ha fatto un annuncio su Instagram, rendendo felici i fan. Confermata la seconda gravidanza? Purtroppo per i suoi sostenitori, non è questa la notizia che Chiara ha dato sui social.

La Ferragni ha annunciato l’imminente partenza per un week-end da sogno in montagna, insieme ad alcuni dei suoi più cari amici, per festeggiare i compleanni di due di loro. Insieme a lei anche il piccolo Leone, ovviamente. ‘Sono troppo felice ed eccitata’, ha detto l’influencer in inglese, precisando di essere contenta anche perché tra pochi giorni Fedez farà ritorno a casa e lei potrà riabbracciarlo dopo due settimane di lontananza, un tempo che per i due deve essere sembrato infinito.

