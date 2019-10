Verissimo, Costanza Caracciolo Christian Vieri: matrimonio e secondo figlio. L’ex velina e l’ex calciatore si confessano con Silvia Toffanin

Sabato 5 ottobre Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono ospiti di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Per la prima volta parlano insieme in televisione. La loro relazione procede a gonfie vele, soprattutto dopo la nascita della piccola Stella. Due anni d’amore consacrati da un matrimonio avvenuto in gran segreto con rito civile con appena quattro persone presenti: “Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”.

La coppia ha parlato dell’emozione della nascita della loro primogenita che compirà un anno il prossimo 18 novembre. E hanno parlato dell’eventualità di fare un secondo figlio.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri dividono la loro vita con la piccola Stella che ha rubato il cuore dei due giovani: “Sono pazzo di lei è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. Somiglia a Costanza, è bella come lei, ma è molto vivace, ha il mio carattere”.

L’ex calciatore è completamente perso per sua figlia: “Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile”. ha dichiarato l’ex velina bionda.

Ma la famiglia si allargherà?. “Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando”. E se dovesse arrivare un secondo figlio maschio, Vieri non avrebbe dubbi su quale carriera dovrebbe intraprendere: “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista“.