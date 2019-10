Eleonora Pedron infiamma Instagram: abito troppo corto, la posa è ‘hot’; ecco il post che ha infiammato i fan.

È una delle Miss Italia più amate di sempre. La sua è una bellezza semplice e pulita. Ma quella mostrata sui social qualche ora fa è una versione decisamente ‘hot’ di Eleonora Pedron. Miss Italia 2002, infatti, ha pubblicato uno scatto dove è la sensualità a farla da padrona. Abito corto, tacco a spillo e posa sexy: Instagram diventa bollente. Diamo un’occhiata allo scatto della bellissima Eleonora, oggi felicemente fidanzata con l’attore Fabio Troiano.

Sensuale ma mai volgare, è questa la descrizione di Eleonora Pedron, la 37enne divenuta famosa grazie alla partecipazione a Miss Italia 2002. Un concorso che la Pedron vinse a mani basse, diventando ‘la più bella d’Italia’. E in effetti la bellezza della reginetta è innegabile.Una bellezza acqua e sapone che, però, nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram si tinge di ‘hot’. La posa assunta dalla showgirl nella foto è decisamente sexy. Guardate un po’:

Una foto allo specchio davvero particolare, in cui il viso della bella showgirl si vede solo riflesso. In primo piano il suo corpo di schiena. Il vestito che indossa la Pedron è decisamente sexy… e lo stesso possiamo dire delle scarpe. La posa in cui si trova l’ex miss stuzzica i followers, che non possono che apprezzare il post. La foto, infatti, è stata letteralmente invasa da una pioggia di complimenti per la showgirl, di cui tutti lodano l’eleganza e il fascino. Che dire, miss una volta, miss per sempre!