La giovane Emma Marrone è stata beccata così subito dopo il suo intervento: ma cosa stava facendo? Ecco tutto nel dettaglio.

Due settimane fa, Emma Marrone ha annunciato il ritiro immediato dalle scene musicali. Non ha specificato nulla, la cantante salentina. Eppure, immediata è stata la reazione da parte del suo pubblico e dei suoi colleghi. Che, appena appresa la notizia, hanno voluto esprimere la loro solidarietà e vicinanza all’ex vincitrice di Amici. A quanto pare, però, l’allarme è rientrato. Anche perché, pochissimi giorni fa, la Marrone ha scritto un messaggio su Instagram subito dopo il suo intervento chirurgico. Con l’intento di tranquillizzare e rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per lei in questo periodo. Tuttavia, trascorsi alcuni giorni dal suo intervento, la cantante è stata beccata dai paparazzi a compiere qualcosa davvero di ‘particolare’. Sapete come? Diamoci un’occhiata insieme.

Emma Marrone beccata dopo l’intervento: cosa stava facendo

Sono trascorsi alcuni giorni dall’intervento riuscito alla grande di Emma Marrone. La notizia del suo ritiro immediato dalle scene ha provocato una reazione davvero forte da parte del web. E, soprattutto, da parte dei suoi supporters e colleghi di lavoro. Ma altrettanto forte è stata la reazione di tutti coloro che, appena appresa la notizia dell’intervento riuscito, hanno voluto fare i propri auguri di una pronta guarigione. Ecco. Sono trascorsi alcune giorni dall’intervento chirurgico, ed Emma è ritornata a sorridere. È questo che si evince dalle foto pubblicate sul settimanale Oggi. La cantante salentina, infatti, appare davvero sorridente a pochi giorni dall’intervento a cui ha dovuto necessariamente sottoporsi. Ma sapete cosa stava facendo? Beh, semplice. L’ex vincitrice di Amici era intenta a compiere un atto che tutte le donne amano fare. Cioè? Lo shopping. Ecco. È proprio così, infatti, che la giovane Marrone è stata beccata dai paparazzi del giornale.

