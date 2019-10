Nella puntata di ieri di Tale e Quale Show, Francesco Monte ha imitato Cesare Cremonini: arriva il ‘duro’ commento del cantante, cos’è accaduto.

Ieri sera, venerdì 4 Ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show. Continua così l’avventura dei concorrenti in questi incredibile cammino fatto di imitazioni e tantissimo divertimento. Nell’appuntamento andato in onda poche ore fa, infatti, abbiamo assistito a delle esibizione davvero incredibile. Una tra tutte è stata, senza alcun dubbio, la performance di Francesco Monte. Che, per questa settimana, si è sottoposta ad un’ardua prova: imitare Cesare Cremonini. Sulle note di ‘Latin Lover’, il modello pugliese ha davvero incantato tutti con la sua voce e, soprattutto, con la sua imitazione. Tuttavia, terminata l’esibizione, è giunto il commento inaspettato del cantautore bolognese. Ecco cosa scrive sui social il giovane Cremonini.

Potrebbe interessarti anche:

Cesare Cremonini, Francesco Monte lo imita a Tale e Quale Show: ecco il suo commento

È capitato già diverse volte che i cantanti di cui i concorrenti prendevano le sembianze a Tale e Quale Show commentassero le performances sui loro canali social. Lo sa bene Francesco Monte. Che, in seguito alla sua imitazione di Mahmood, l’ex vincitore del Festival di Sanremo ha voluto esprimere la sua opinione. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, il modello pugliese ha ricevuto un nuovo commento da parte del personaggio che ha imitato. Nella puntata di ieri di Tale e Quale Show, l’ex tronista di Uomini e Donne si è esibito sulle note di Latin Lover, singolo di successo di Cesare Cremonini. Ecco. Terminata la performance, il cantautore ha voluto fortemente commentare quanto visto. Ed, infatti, su Twitter ha espresso una ‘dura’ opinione. Eccola nello specifico:

“Non sono Miguel Bosé”, scrive il cantautore bolognese. Beh, seppure in modo ironico, sembrerebbe che Cremonini non sia rimasto soddisfatto di tale performance. Sarà per l’esibizione o per il trucco? Chi lo sa.

Per ulteriori news su Tale e Quale Show –> clicca qui