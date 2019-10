Genoa Milan diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: le squadre scenderanno in campo il 5 ottobre alle ore 20:45

Sabato 5 ottobre alle 20:45 scenderanno in campo Genoa e Milan.

I rossoneri sono costretti alla vittoria in quanto reduci da tre sconfitte consecutive. Panchina a rischio per l’allenatore Gianpaolo, ma anche il Genoa è in crisi di risultati con un solo punto in quattro partite in casa contro il Bologna.

Entrambe le squadre, dunque, hanno necessità di dare una scossa alla propria stagione.

Il Genoa di Andreazzoli dovrebbe partire con il solti 3-5-2. Schierati dal primo minuto Pajac, Ghiglione Lerager, Radovanovic e Schone al centro. In attacco dovrebbe tornare Pinamonti con Kouame.

Gianpaolo potrebbe far esordire Duarte, data l’assenza dello squalificato Musacchio. Ritorno anche per Biglia e in attacco il tridente Suso-Piatek-Leao.

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 20:45 del 5 ottobre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

GENOA (3-5-2): I.Radu; Romero, C.Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Pinamonti. ALL.: Andreazzoli.

A DISP.: Jandrei, Marchetti, El Yamiq, Ankersen, Jagiello, Biraschi, Goldaniga, Cassata, Saponara, Pandev, Sanabria, Favilli.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Duarte, A.Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao. ALL.: Giampaolo.

A DISP.: A.Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Rodriguez, Bennacer, Krunic, Calhanoglu, Bonaventura, Borini, Castillejo, Rebic.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

