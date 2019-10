Ignazio Moser fa un’improvvisa confessione ‘hot’ agli amici: ‘Cecilia a letto…’, momenti di ‘imbarazzo’ a tavola per la fidanzata.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono senza dubbio una delle coppie del momento. I due sono insieme da ormai due anni, da quando si sono conosciuti e subito innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia ora è felice e affiatata e lo dimostra anche attraverso i social. Tante le stories in cui i due ragazzi si mostrano innamorati, e tante sono anche le avventure che i due fidanzati condividono. Insomma, tutto procede per il meglio tra Ignazio e Cecilia, e anche la passione sembra proprio non mancare. A dimostrazione di questo, le parole del ciclista in una story mentre era a cena con la fidanzata e degli amici: ‘Chechu a letto…’, la sua confessione hot mette in imbarazzo la Rodriguez.

Ignazio Moser a tavola: ‘Cecilia a letto…’, la confessione ‘hot’ mette in imbarazzo la fidanzata

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno dato luogo a un siparietto ‘bollente’ su Instagram, raccontando alcune cose che riguardano la loro ‘intimità’. Mentre i due erano a cena con degli amici, Ignazio si è lasciato infatti sfuggire una confessione ‘hot’. Parlando di allenamento e dieta, il ciclista ha detto che secondo Cecilia bisogna mangiare sano, perché il 60% dell’allenamento si fa a tavola, mentre il 40% in palestra.

Immediata allora la domanda provocatoria e ironica di un’amica di Chechu, che ha chiesto: ‘E a letto?’, quesito che Ignazio si è fatto ripetere due volte, in modo da farlo sentire bene ai followers. La sua risposta è stata diretta e piuttosto ‘hot’: ‘La Chechu a letto è molto allenata’, ha detto, scatenando l’larità dei commensali e l’imbarazzo della diretta interessata, che dopo un secondo si è divertita come gli altri per la battuta del fidanzato.

