Oggi è una delle attrici italiane più apprezzate in assoluto. Ma non tutti ricorderanno che Ilenia Pastorelli è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, nel 2011. All’interno della casa più spiata della tv Ilenia era uno dei concorrenti più amati per la sua semplicità e spontaneità. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e gli inizi della sua carriera di attrice.

Chi è Ilenia Pastorelli: età, carriera e vita privata dell’attrice romana

Nata a Roma il 24 dicembre del 1985, Ilenia Pastorelli cresce nel quartiere Magliana di Roma. A soli 8 anni inizia a studiare danza classica all‘Accademia Nazionale di Danza; a 18 anni lascia casa per andare a vivere da sola: i suoi si sono separati quando Ilenia aveva 12 anni. La svolta nella sua vita arriva nel 2011, quando Ilenia partecipa al Grande Fratello, il padre di tutti i reality. Un’avventura intensa, vissuta quasi fino alla fine: la Pastorelli viene eliminata in semifinale. Da ricordare è la storia tra Ilenia e Rudolf, nata in modo burrascoso durante la permanenza nella casa: Rudolf era fidanzato! Ma, una volta usciti dalla casa, i due iniziano una relazione a tutti gli effetti, che finirà un anno dopo.

L’esperienza al Gf le regala la popolarità e a notarla sono anche grandi volti del cinema. Il suo debutto sul grande schermo arriva nel 2015, con Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, dove recita al fianco di Claudio Santamaria e Luca Marinelli. Un ruolo che le fa vincere il David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista. Nello stesso anno debutta come conduttrice su Rai Due con la trasmissione Stracult ed è protagonista, insieme a Raul Bova, del video musicale della canzone One Day di Biagio Antonacci. Nel 2017 recita nel film Niente di serio di Laszlo Barbo, ma è il 2018 l’anno della sua consacrazione. Carlo Verdone la sceglie come protagonista della sua pellicola Benedetta Follia. Negli ultimi anni l’abbiamo vista in Cosa fai a Capodanno? e Non ci resta che il crimine.

Il 10 ottobre uscirà al cinema il suo ultimo lavoro. La commedia tutta al femminile diretta da Michela Andreozzi dal titolo Brave Ragazze. Nel cast, oltre a Ilenia Pastorelli ci sono Serena Rossi, Ambra Angiolini e Silvia D’Amico. Un film da non perdere, di cui alcune protagonisti, tra cui Ilenia, parleranno nella puntata di oggi di Verissimo. Non perdetevela.

