Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice sta per diventare mamma: “Sono rimasta incinta mentre curavo una pericolosa infezione”, ha raccontato.

L’ex corteggiatrice amata dal pubblico di Uomini e Donne sta per diventare mamma: parliamo di Diletta Pagliano, diventata famosa nello studio di Maria De Filippi per la sua storia d’amore con Leonardo Greco, ex tronista. Nel 2016 la loro relazione è giunta al capolinea ed i due oggi non hanno più rapporti. Lei è impegnata con un uomo, Alessandro, e presto diventeranno genitori. La giovane milanese però non ha avuto una gravidanza facile: lo ha raccontato a Uomini e Donne magazine. Ecco cosa ha svelato.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Diletta Pagliano sta per diventare mamma: il racconto della gravidanza difficile

Vecchi volti di Uomini e Donne ritornano: Diletta Pagliano a Uomini e Donne Magazine ha svelato di essere in dolce attesa di un maschietto che si chiamerà Thomas. La sua gravidanza però non è iniziata nel migliore dei modi.

L’ex corteggiatrice ha raccontato di essere rimasta incinta dopo cinque mesi immobilizzata nel letto dopo un incidente: “Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza”, le sue parole. Ha sottolineato che attende la nascita del suo primogenito ed è fortunata ad avere il suo compagno molto presente e vicino a se’.

Diletta è ricordata da tutto il pubblico di Uomini e Donne per la sua storia d’amore nel programma, con Leonardo Greco. I due si sono lasciati nel 2016 e nella stessa intervista la milanese ha confessato di non averlo più sentito da quando si sono lasciati.