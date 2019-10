Melissa Satta, travestimento ‘hot’: gonna corta e calze a rete, Instagram si fa bollente con le ultime foto della showgirl.

Quando si tratta di Melissa Satta, la temperatura su Instagram si alza facilmente. L’ex velina si trova a Gardaland per il Gardaland Magic Halloween: è la madrina ufficiale dell’evento, che inizia il 5 ottobre e continuerà per tutti i weekend del mese. Una sfilata di maghi, streghe, fantasmi e chi più ne ha più ne metta. Per l’occasione, anche la bellissima Melissa si è travestita a tema. Ma, quando si tratta della Satta, è difficile non risultare sexy. Le calze a rete, poi, rendono la ‘maschera’ ancora più ‘hot’. Diamo un’occhiata.

Melissa Satta, travestimento ‘hot’: le calze a rete fanno impazzire il web

Manca ancora un po’ per Halloween, ma c’è chi è già pronto per la festa più ‘paurosa’ dell’anno. Come Melissa Satta, che è la madrina del Gardaland Magic Halloween, l’evento esclusivo del famoso parco giochi. E nelle ultime ore, Melissa ha mostrato su Instagram il suo look in tema Halloween. Un look che inevitabilmente diventa sensuale. La Satta è una strega decisamente sexy, nel suo look total black, reso hot dalle calze a rete. Ecco una foto:

Gonna corta e calze a rete: una strega sportiva, ma decisamente sexy Melissa. Che per l’occasione sfoggia un trucco davvero accattivante. Se tutte le maschere ‘spaventose’ fossero così…