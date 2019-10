Da anni gli scienziati si interrogano sulla funzione dell’orgasmo femminile e sembra che ora ci sia una risposta.

Con orrore di molte donne femministe, la scienza per anni si è interrogata su quale fosse lo scopo dell’orgasmo femminile. Se l’uomo raggiungendo il climax del piacere eiacula e quindi permette agli spermatozoi di raggiungere l’utero per la riproduzione, nelle donne la funzione dell’orgasmo non aveva molto senso. Sicuro, secondo gli scienziati, non ne aveva ai fini riproduttivi. Eppure ora sembra che l’orgasmo femminile sia legato a doppio filo con l’ovulazione. Vediamo quindi come e cosa si è scoperto a riguardo.

Orgasmo femminile, a cosa serve?

Ora però, grazie ad una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Accademia delle Scienze, PNAS, sembra che gli studiosi siano arrivati ad una conclusione. Il Climax femminile serve per favorire l’evoluzione. Cerchiamo di spiegarlo meglio. Poiché per i ricercatori di Yale l’orgasmo femminile non poteva non avere un senso, gli scienziati Gunter P. Wagner e Mihaela Pavlicev, hanno cercato una soluzione. Lavorando e facendo molti esperimenti, pare che i ricercatori di Yale abbiano capito che i meccanismi psicologici che inducono al piacere, siano nati per indurre l’ovulazione durante il rapporto sessuale. Come riporta l’Ansa, questo fenomeno è comune a molti animali, ma non si trova nell’uomo. Dopo diversi esperimenti sui conigli, pare che gli scienziati abbiano visto come l’ipotesi del’ovulazione indotta nei rapporti sessuali sia molto simile a quello che succede con il piacere femminile. Molti medici, come la dottoressa Simonelli, intervista dall’Ansa, hanno però dei dubbi. Per gli scienziati infatti l’orgasmo femminile, provocando delle contrazioni uterine, potrebbe semplicemente essere un modo per facilitare il percorso degli spermatozoi verso l’ovulo ai fini riproduttivi. Insomma, nonostante questa scoperta pare che il mondo dell’orgasmo femminile e della sua funzionalità, se proprio deve averne una, resti piuttosto, misterioso.

