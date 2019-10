Rosy Abate 2, anticipazione bomba: “Rosy muore?”, la clamorosa rivelazione arriva a Verissimo, i fan stentano a crederci

Una grandissima anticipazione sulla serie Rosy Abate 2 arrivata durante l’intervista a Verissimo di Vittorio Magazzù. Il ragazzo ha parlato di sé, del suo rapporto con suo padre e di tanto altro. Giulia Michelini gli ha anche fatto un monito che lui ha accettato. Tuttavia, quello che è veramente ‘bomba’ come contenuto in questa intervista rilasciata da Vittorio è l’anticipazione sulla Serie che è ancora in corso e che non è ancora arrivata all’ultima puntata.

Rosy Abate 2, anticipazione bomba: “Rosy morira?”

“Morirà uno dei protagonisti?”, chiede Silvia Toffanin. “Sì”, risponde Vittorio Magazzù. “Morirà Rosy Abate? Non si può sapere, ma nessuno si salvera”.

Beh, sembra proprio che il ragazzo voglia dire qualcosa che non può dire e la curiosità diventa tanta, troppa. Silvia Toffanin sa bene che non può insistere più di tanto perché metterebbe in seria difficoltà Vittorio. Tuttavia, ci sembra già essere arrivati alla fine di un’epoca, quella in cui Rosy Abate ci ha fatto piangere ed emozionare. Insomma, l’attrice aveva già detto che nelle vesti di quel personaggio ormai aveva dato tutto e che per questo non voleva più continuare il progetto. E se, questo, volesse dire che sarà proprio lei a morire in uno degli ultimi scontri?

Nella serie, in effetti, abbiamo visto più volte che davanti ai suoi occhi era comparso Ivan Di Meo, l’ispettore di Polizia infiltrato che lei aveva ucciso sparandogli alle spalle. Nell’ultima puntata andata in onda, lui le dice: “Ti aspetto, amore mio”. Essendo morto, nella fiction, possiamo ipotizzare si tratti di un qualcosa che ci possa far pensare alla ‘fine’ della amatissima Rosy Abate? Chissà, staremo a vedere. Non ci resta che guardare col fiato sospeso tutte le puntate che rimangono.