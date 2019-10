Rosy Abate 2 penultima puntata: il riassunto completo della puntata appena terminata, cos’è successo nel dettaglio, una morte improvvisa.

Rosy Abate è diventata ormai un personaggio amatissimo dal pubblico, tanto che dopo il successo di ‘Squadra Antimafia’, è nato il progetto di una serie spin-off incentrata sulla ‘regina di Palermo’, che ora è giunta quasi alla fine della sua seconda stagione. Fin dall’inizio della serie Rosy Abate 2, l’Abate è stata l’ombra di suo figlio Leonardo e ha cercato in tutti i modi di tenerlo lontano dai guai e soprattutto dalla malavita, tanto da avvicinarsi al boss napoletano Antonio Costello seguire più da vicino Leonardo, che intanto si è innamorato della figlia di Costello, Nina. Ma cos’è successo nella quarta e penultima puntata della serie? Ecco tutto il riassunto nel dettaglio.

Rosy Abate 2, riassunto penultima puntata: ecco cos’è successo

Nella quarta e penultima puntata di Rosy Abate 2 abbiamo assistito all’arresto di Leonardo, accusato dell’omicidio di una poliziotta. Rosy, convinta dell’innocenza del figlio, fa di tutto per liberarlo, sempre con l’aiuto di Luca. Entrambi, infatti, sanno con certezza che il vero colpevole è Antonio Costello, che ha incastrato Leonardo, facendolo finire in prigione, dove un gruppo di suoi uomini lo pesta a sangue. Quando Rosy si rende conto che Leo in carcere non sta bene e che sta cominciando a prendere una cattiva strada, riesce a organizzare la sua fuga, aiutata da Regina e Luca e da una delle guardie del carcere minorile in cui il ragazzo si trova.

Una volta fuori, Leonardo cerca di incontrare Nina, ma Costello è molto attento a evitare che questo accada. Rosy e Leo sono pronti a partire per allontanarsi da Napoli e da tutte le tentazioni, in particolare perchè Leonardo in carcere ha conosciuto la droga e una volta fuori sembra non riuscire a farne a meno. Emozionante il saluto di Rosy e Luca, che si baciano appassionatamente, pronti a dirsi addio, ma una retata degli uomini di Costello sconvolge i loro piani. Leo è a un passo dalla morte, ma Regina gli fa scudo col suo corpo e muore per salvarlo. Il ragazzo riabbraccia la sua Nina, che dice di essere in possesso di un video che prova l’innocenza del suo fidanzato, perché riprende il momento in cui suo padre uccide la poliziotta del cui omicidio era stato accusato Leo.

In realtà, però, il video è nelle mani di Diego, scagnozzo di Costello, che lo consegna a quest’ultimo in cambio di denaro. Quando Rosy lo bracca per avere il filmato, Diego sta scappando con i soldi e, prima di morire, svela alla Abate che è Costello a possedere le immagini che provano l’innocenza di Leonardo. Come finirà tra Rosy Abate e Antonio Costello? E soprattutto, la regina di Palermo riuscirà a salvare una volta per tutte suo figlio?

