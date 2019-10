Lotto, Superenalotto e 10eLotto: estrazioni di oggi, sabato 5 ottobre a partire dalle 20.00 in tempo reale sul nostro sito, seguile con noi!

Questa sera a partire dalle ore 20.00 ci saranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: su Sologossip sarete aggiornati in tempo reale su tutti i numeri estratti. Numero dopo numero, ruota dopo ruota. Tutte e tre le estrazioni saranno disponibili sul nostro sito. E’ comprensibile, tuttavia, che i giocatori siano maggiormente concentrati sul Superenalotto che offre un montepremi molto più alto. Adesso, infatti, siamo arrivati a quota 13 milioni e 100mila euro per il Jackpot. Un Jackpot che sta risalendo pian piano per la terza volta nel 2019. Come ben ricordiamo, ci sono state già due vincite importanti in quest’anno e adesso si aspetta quella che potrebbe essere la terza. Ce la faremo per dicembre? Chissà, potrebbe palesarsi un vincitore anche nei prossimi giorni.

PER GUARDARE LE ULTIME ESTRAZIONI: CLICCA QUI

Superenalotto, lotto e 10eLotto: estrazioni a partire dalle 20.00 di oggi, sabato 5 ottobre

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO:

10eLotto: