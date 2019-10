Uomini e Donne, colpo di scena per un’ex coppia: ecco dove sono stati beccati insieme qualche ora fa.

Tra le coppie di Uomini e Donne, è stata una delle più amate di sempre. Parliamo di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, conosciutisi proprio nel famoso studio di Maria De Filippi. Sul trono c’era la bella napoletana e con Giordano fu un vero e proprio colpo di fulmine. Ma dopo un po’ la coppia ha deciso di separarsi. Qualche ora fa, però, una nuova indiscrezione regala speranze ai fan della coppia. Volete sapere cosa è successo? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, colpo di scena per un’ex coppia: Giordano e Nilufar

Ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano? I numerosi fan della coppia ne sarebbero più che felici. In realtà, i due erano già stati beccati a Milano, qualche settimana fa, in compagnia di amici in comune. E ieri sera, un nuovo ‘avvistamento’. Isa e Chia.it riporta la notizia, con tanto di foto scattata da un utente della pagina. Giordano e Nilufar sono stati beccati insieme al Radesky a Milano. Con loro, anche altri amici. Ma il nuovo avvistamento dell’ex coppia insieme ha infiammato i gossip sui social. L’ipotesi più probabile è che i due, dopo la rottura, abbiano recuperato un rapporto civile e amichevole. Ma la loro ‘vicinanza’ fa sognare i fan dei ‘Gilufar’. Si sa, tra ex, la scintilla può riaccendersi in un attimo. E voi, sareste felici di un loro ritorno di fiamma o siete contro le ‘minestre riscaldate’?