Achille Lauro: età, Instagram, tour, canzoni del cantante di Rolls Royce ospite di Mara Venier domenica 6 ottobre a Domenica In

Achille Lauro ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In per presentare il suo nuovo album e cantare Rolls Royce, il brano che lo ha portato l’anno scorso sul palco di Sanremo.

Presenta la sua musica ai telespettatori dopo il grande successo ottenuto al Festival. Il nuovo album si intitola 1990 uscito dopo 1969 e rappresenta un altro importante traguardo per la carriera di Achille Lauro.

Conosciamo meglio l’ex trapper.

Potrebbe interessarti anche:

Achille Lauro: età, Instagram, canzoni, tour del cantante di Rolls Royce

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è nato a Roma l’11 luglio 1990.

Dopo l’abbandono dei genitori, in cerca di lavoro fuori dalla Capitale, il futuro rapper inizia a frequentare le amicizie del fratello maggiore, producer della crew Quarto Blocco. È proprio il fratello a farlo inserire nel mondo dell’hip hop underground, e a conoscere anche l’ambiente punk romano.

Il primo album viene pubblicato nel 2014 in free download, con il nome di Achille Idol immortale.

Dopo vari album, cambi di etichetta e nuovi brani, incontrando anche influenze musicali napoletane, Achille Lauro sbarca a Sanremo con il brano Rolls Royce. Tra svariate polemiche per il testo, Lauro raggiunge il successo.

Per quanto riguarda il tour, ottobre sarà un mese impegnativo per Achille Lauro. Ecco le date dei suoi concerti:

03.10 @ Tuscany Hall – FIRENZE – Info

04.10 @ Atlantico Live – ROMA – Info [SOLD OUT]

05.10 @ Atlantico Live – ROMA – Info [NUOVA DATA]

07.10 @ Fabrique – MILANO – Info

10.10 @ PalaEstragon – BOLOGNA – Info

11.10 @ Teatro della Concordia – VENARIA REALE (TO)

13.10 @ Casa della Musica – NAPOLI – Info