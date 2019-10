Aida Yespica seduta in poltrona completamente nuda: la foto della venezuelana faa letteralmente impazzire i fan, Instagram è ‘bollente’.

Aida Yespica è una vera e propria bomba sexy, il sogno proibito di tantissimi uomini italiani e non solo. La showgirl venezuelana ha un corpo mozzafiato e una sensualità esplosiva, che non ha paura di mostrare sui social. Le sue foto hot mandano il web in tilt, per non parlare delle storie Instagram in super sensuali che pubblica quotidianamente, che fanno impazzire i suoi followers. L’ultima foto pubblicata sul profilo di Aida non ha fatto eccezione: la venezuelana si trova seduta in poltrona ed è completamente nuda. Lo scatto è bollente, quasi ‘da censura’, e ha letteralmente mandato in visibilio i fan.

Aida Yespica è una delle donne più sexy dell showbiz italiano. La bellissima venezuelana ha un corpo mozzafiato e in passato ha fatto impazzire gli uomini con i suoi calendari sexy, nonché con le copertine senza veli e le sue serate al Bagaglino. Indimenticabile anche la partecipazione all’Isola Dei Famosi. Da qualche anno Aida è leggermente meno esposta in tv, ad eccezione dell’esperienza al Grande Fratello Vip, anche perché si è dedicata al figlio Aron, nato dall’amore con l’ex calciatore Matteo Ferrari.

Ma aldilà del suo lavoro in tv, Aida è molto attiva sui social, dove pubblica quotidianamente foto che mettono in mostra tutta la sua sensualità. E lo ha fatto anche pochi minuti fa, quando ha postato una foto davveo bollente, quasi ‘da censura’. La venezuelana sta trascorrendo un week end in montagna e si è fatta fotografare seduta su una poltrona completamente nuda. Lo scatto è davvero sensuale, ma si limita a stuzzicare la fantasia dei fan, visto che Aida è seduta di spalle, e lascia solo intravedere il suo corpo senza veli. In delirio i fan della showgirl, che hanno immediatamente invaso il suo profilo di commenti e like.

