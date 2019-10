“È incinta”, l’annuncio inaspettato in diretta a Amici Celebrities; ecco cosa è successo durante la terza puntata del talent show.

È andata in onda ieri sera una nuova avvincente puntata di Amici Celebrities, la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai vip. Una puntata ricca di colpi di scena e di emozioni. E, purtroppo, anche di eliminazioni. Ad abbandonare il gioco nell’ultima puntata sono stati Raniero Monaco di Lapio e Ciro Ferrara. Ma proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un momento molto emozionante. Una confessione da brividi in diretta. Scopriamo cosa è successo.

“È incinta”, l’annuncio inaspettato a Amici Celebrities: Ciro Ferrara diventa nonno

Ciro Ferrara è stato il primo eliminato della puntata di ieri di Amici Celebrities. Il concorrente della squadra bianca si è messo in gioco con la sua passione più grande, il canto. Ma ha dovuto ‘arrendersi’ alla terza puntata. Poco male, Ciro non sembra molto affranto. E dopo aver ammesso che i suoi compagni di squadra meritano di restare in gara più di lui, si lascia andare a una confessione molto emozionante: “E poi torno a casa felice, mia figlia è incinta, diventerò nonno!”. Una dichiarazione inaspettata, che ha colpito tutti in studio, che non hanno potuto che accogliere la notizia con applausi e sorrisi. “Lei mi aveva chiesto di non dirlo prima dei tre mesi, ma sono troppo felice per tacerlo!”. Insomma, non proprio un pubblico ‘intimo’ quello a cui l’ex calciatore ha voluto rivelare la notizia. Ma la gioia era incontenibile, e non possiamo che fare i nostri migliori auguri al futuro nonno Ciro!