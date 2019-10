Anna Tatangelo, scollatura è ‘esagerata’ e mini shorts: lo scatto hot manda letteralmente in delirio i fan, Instagram in tilt per la cantante.

Anna Tatangelo è una cantante molto amata e apprezzata in Italia, ma anche molto seguita sui social. La moglie di Gigi D’Alessio e mamma del piccolo Andrea ha una voce calda ed emozionante, che ha fatto innamorare il suo pubblico, ma è anche una bellissima donna, estremamente sensuale, che quotidianamente fa impazzire i fan con le sue foto ‘hot’. Anna è infatti molto attiva sui social, dove pubblica foto con la sua famiglia, ma anche scatti che la mostrano in tutta la sua sensualità. L’ultima immagine pubblicata non fa eccezione: la Tatangelo indossa un top dalla scollatura ‘esagerata’ e dei mini shorts, che hanno mandato in delirio i fan.

Anna Tatangelo, la foto hot su Instagram: scollatura esagerata e mini shorts

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, ma è anche una bellissima donna, che quotidianamente condivide con i fan la sua sensualità incredibile. Nelle ultime storie Instagram, la moglie di Gigi D’Alessio ha mostrato ai fan la sua domenica ‘casalinga’, in famiglia. Da questa mattina Anna è stata ai fornelli per preparare un risotto ai fiori di zucca per i suoi amici, e poi ha pubblicato uno scatto davvero sensuale.

La foto parla chiaro, c’è poco da aggiungere. Anna indossa dei mini shorts che mostrano le sue gambe da urlo, ma soprattutto un top dalla scollatura ‘esagerata’, che quasi non contiene le sue forme esplosive. ‘Domenica pigra’, scrive la Tatangelo, che chiede ai fan di tenerle copagnia raccontandole come stanno trascorrendo la giornata. Difficile, però, che qualcuno si sia accorto della domanda, visto che molto probabilmente tutti i followers si sono soffermati sulla bellezza e sulla posa super sexy della cantante.

